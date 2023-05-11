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УЗ почала використовувати ChatGPT для аналізу звернень пасажирів

Четвер, 11 травня 2023, 17:35 - Олексій Павлиш

"Укрзалізниця" заявила, що аналізує звернення пасажирів за допомогою ChatGPT.

Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.

"Протягом одного дня ми отримуємо в середньому 1300 оцінок подорожі від пасажирів через застосунок. Приблизно 300 з них - текстові відгуки, які стосуються безпосередньо роботи залізниці. Кожен такий відгук раніше ми обробляли вручну - тепер цю роботу виконує ChatGPT.

Штучний інтелект автоматично розподіляє звернення пасажирів за 21 тематикою - від "якості обслуговування" до "запізнень", після чого вже розбиті по категоріям звернення завантажуються у систему аналізу, яка дозволяє відслідковувати по днях, тижнях та місяцях динаміку скарг за конкретними поїздами та маршрутами", - розповіли в компанії.

В УЗ додали, що таке застосування ChatGPT дозволяє пришвидшити роботу з аналізу зворотного звʼязку та визначати найбільш проблемні ділянки - і, відповідно, оперативніше реагувати.

Штучний інтелект ChatGPT коректно визначає категорію звернення в 90% випадків.

Економічна правда

Укрзалізниця штучний інтелект
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