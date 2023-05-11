Microsoft вирішила заморозити зарплату для всіх штатних співробітників: причини

Корпорація Microsoft вирішила заморозити заробітну плату для всіх штатних співробітників цього року, аби пережити макроекономічні потрясіння, ставши останнім технологічним лідером США, який затягнув паски в часи зростаючої невизначеності.

Про це пише Bloomberg.

Головний виконавчий директор Сатья Наделла пояснив цей крок у внутрішній записці як необхідний для отримання "достатнього прибутку" для інвестування у перехід основної платформи у бік штучного інтелекту.

Він додав, що Microsoft вже підвищила компенсацію у 2022 році. Однак компанія розгляне можливість підвищення ставок для працівників з погодинною оплатою праці, зберігаючи при цьому програму преміювання та нагородження акціями без "перефінансування", сказав Наделла, не уточнюючи деталей.

"Як компанія, ми розуміємо, що орієнтування в динамічному економічному середовищі та значна зміна платформи вимагає від нас прийняття критично важливих рішень щодо того, як ми інвестуємо в наших людей", - сказав представник компанії. Видання Insider вперше повідомило про заморожування зарплат раніше в середу.

Технологічні компанії по всьому світу скорочують персонал і зменшують витрати, щоб врахувати низький споживчий попит і зміцнити фінанси напередодні потенційної рецесії. Цього року Microsoft почала скорочувати тисячі робочих місць, приєднавшись до своїх колег - від Meta Platforms Inc. до Amazon.com Inc.

Минулого місяця лідер програмного забезпечення повідомив про квартальний прибуток і продажі, які перевершили прогнози, і робить величезні ставки на ШІ. Серед них - нові інвестиції у розмірі $10 млрд в OpenAI та чат-бот для інтернет-пошуку Bing - стратегія, спрямована на збільшення майбутніх продажів хмарних сервісів Azure, пошукових оголошень та програм для підвищення продуктивності офісу.

Економічна правда