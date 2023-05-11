Програма "єОселя": українці отримали більше тисячі кредитів

За державною програмою "єОселя" українці вже отримали понад тисячу кредитів на житло на 1,4 мільярда гривень.

Про це повідомив заступник міністра економіки Олександр Грибан, передає Інтерфакс-Україна.

"Уже видано 1 тис кредитів на 1,3 млрд грн. Це в принципі небагато, але вже старт", - повідомив він на Архітектурно-будівельному бізнес-форумі.

У компанії "Укрфінжитло", яка координує програму, зазначили, що з 1 017 пільгових кредитів 835 одержали військовослужбовці та силовики, 93 - медики, 78 - освітяни, 11 - науковці.

За її даними, з початку травня банки-партнери видали 57 кредитів на 83,5 млн грн.

Програма охопила всі регіони України,окрім тимчасово окупованих територій.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів прискорює реалізацію програми пільгового кредитування "єОселя" - зокрема, уряд погодив можливість залучення додаткових коштів компанією "Укрфінжитло" на відкритому фінансовому ринку.

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Економічна правда