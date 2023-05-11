У Мінагрополітики розповіли, наскільки подорожчала сільськогосподарська земля

Ціна купівлі-продажу землі сільськогосподарського призначення в Україні за перші 4 мiсяцi року року зросла в середньому на 20%.

Про це повідомив заступник міністра агрополітики з питань цифровізації Денис Башлик на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

З початку року відбулося 13 тис. операцій з купівлі-продажу земель.

"Навіть якщо прибрати фактор інфляції, ми бачимо, зростання триває. Але в регіонах, які розміщені близько до бойових дій, такого зростання немає", - додав він.

Башлик зазначив, що у Львівській області на початку травня поточного року середня вартість 1 га сільгоспугідь становила 162 тис грн, тоді як на момент відкриття ринку вона становила 51 тис грн. У Київській області, за його словами, за цей час ціна зросла з 48 тис грн до 148 тис грн за га.

На Чернігівщині один га землі в середньому коштує 23 тис грн, тоді як до війни він коштував 16-17 тис. грн. Заступник міністра припускає, що зростання ціни пов'язане з інфляцією.

"У 2021 році в Україні було укладено 66 тис. угод купівлі-продажу землі на загальну площу 153 тис. га. У 2022 році таких угод було 53 тис., водночас ринок фактично не працював майже пів року через обмеження доступу до реєстрів", - сказав також заступник міністра.