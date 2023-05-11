Індія торік удесятеро збільшила імпорт дешевої нафти з РФ: заощадила $5 мільярдів

Індія торік удесятеро наростила імпорт нафти з РФ - завдяки збільшенню закупівель російської нафти вона заощадила 5 млрд дол.

Про це пише BBC із посиланням на дані індійського держбанку Bank of Baroda.

Дані свідчать, що третя найбільша економіка Азії заощадила близько 5 млрд доларів (4 млрд фунтів стерлінгів) завдяки збільшенню закупівель нафти з Москви.

"Це відбувається в той час, коли західні країни скорочують імпорт енергоносіїв з Росії після її вторгнення в Україну.

Росія продає енергоносії зі знижкою таким країнам, як Китай та Індія, яка є третім найбільшим імпортером нафти у світі. У 2021 році російська нафта становила лише 2% річного імпорту сирої нафти Індії. Зараз ця цифра становить майже 20%", - пише видання.

Закупівлі Індією нафти в Росії протягом останнього фінансового року дозволили їй заощадити близько 89 доларів на тонні сирої нафти, свідчать цифри.

Незважаючи на тиск з боку США і Європи, Індія відмовилася приєднатися до західних санкцій щодо російського імпорту. Нью-Делі також не виступив із прямим засудженням вторгнення Росії в Україну.

Індія захищає свої закупівлі нафти, заявляючи, що як країна, залежна від імпорту енергоносіїв, де мільйони людей живуть у злиднях, вона не в змозі платити вищі ціни.

З початку війни в Україні Європа імпортувала з Росії в шість разів більше енергоносіїв, ніж Індія, заявив минулого року в телевізійному інтерв'ю міністр закордонних справ Індії.

"Європа зуміла скоротити свій імпорт, при цьому зробивши це у зручний для себе спосіб", - сказав він.

Деякі аналітики очікують, що Росія продовжить пропонувати дешеву нафту найбільшим імпортерам енергоресурсів в Азії.

"Ми очікуємо, що споживання російської нафти залишатиметься обмеженим цими двома країнами [Індією та Китаєм], зберігаючи значні знижки", - сказав ВВС Вандана Харі з аналітичної компанії Vanda Insights.

Економічна правда