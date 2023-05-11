Ціни на нафту зростають на позитивних даних про попит на паливо в США

Ціни на нафту відскочили в четвер після падіння більш ніж на долар за барель напередодні, підтримані більш високими даними про попит на паливо з США, найбільшого світового споживача нафти.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 17 центів, або на 0,2%, до 76,58 долара за барель до 06:53 за Гринвічем, в той час як ф'ючерси на нафту в США піднялися на 17 центів, також на 0,2%, до 72,73 долара.

Причини

Більш різке, ніж очікувалося, падіння запасів бензину в США підвищило ціни, що відображає більш високий попит на транспортне паливо в США.

Однак інвестори залишалися обережними, оскільки зростання світових процентних ставок продовжувало посилювати побоювання рецесії.

Останні дані по США показали, що споживчі ціни зросли в квітні, збільшивши ймовірність того, що Федеральна резервна система збереже більш високі процентні ставки, що може мати зворотній ефект - зниження попиту на нафту.

Тим часом, запаси бензину в США минулого тижня впали на 3,2 млн барелів, що набагато більше, ніж прогнозували аналітики - 1,2 млн барелів, згідно з останніми даними Управління енергетичної інформації США.

Запаси дистилятів також знизилися, в той час як попит на авіаційне паливо в США зріс до найвищого рівня з грудня 2019 року.

Проте невизначений економічний фон затьмарює перспективи на майбутнє, кажуть аналітики ANZ.

"Хоча інфляція в США знизилася більше, ніж очікувалося в квітні, є побоювання, що вплив нещодавнього підвищення ставок на американську економіку тільки зараз проявляється", - зазначають аналітики ANZ, додаючи, що ведмежі настрої продовжують проникати на сировинні ринки на тлі відсутності ознак посилення попиту.

Тим часом інвестори також спостерігають за детальними переговорами про підвищення стелі державного боргу США в розмірі 31,4 трильйона доларів, які розпочалися в середу, при цьому республіканці продовжують наполягати на скороченні витрат.

Таке протистояння занепокоїло інвесторів, призвівши до того, що вартість страхування державного боргу США досягла рекордного рівня, оскільки Уолл-стріт все більше стурбована ризиком безпрецедентного дефолту.

Економічна правда