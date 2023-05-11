Сполучені Штати вперше схвалили конфіскацію активів російського олігарха з подальшою їх передачею для відновлення України.

Про це пише Financial Times з посиланням на відповідний дозвіл, наданий генеральним прокурором США Мерріком Гарландом.

Гарланд заявив, що такі рішення будуть зроблені і надалі. "Хоча це перший переказ Сполученими Штатами конфіскованих російських коштів на відбудову України, він не буде останнім", – сказав він у своїй заяві.

Рішення Гарланда пов'язане з минулорічним обвинувальним актом проти російського олігарха і засновника кремлівської пропагандистичної медіа-імперії Костянтина Малофєєва, якого звинуватили в порушенні санкцій, введених проти нього у відповідь на анексію українського Криму Москвою в 2014 році.

Так, на словами Гарланда, були заарештовані мільйони доларів "з рахунку в американській фінансовій установі, яка пов'язаний з порушенням санкцій Малофєєвим". У лютому, після зустрічі з генеральним прокурором України Андрієм Костіним, Гарланд санкціонував використання цих коштів "в Україні для відшкодування шкоди, завданої несправедливою війною Росії".

У середу Гарланд заявив, що конфісковані гроші були передані Державному департаменту США і будуть призначені для подальшої передачі Україні.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні чиновники шукають способи для використання заарештованих російських активів на користь України.





