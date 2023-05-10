Річна інфляція в США вперше за два роки опустилася нижче 5%

У квітні річна інфляція сповільнилась до 4,9% проти 5% у березні - це вже десятий місяць поспіль, коли зростання цін сповільнилося.

Про це пише BBC із посиланням на офіційні дані Міністерства праці США.

Падіння відбулося після того, як Центробанк США різко підвищив процентні ставки, намагаючись контролювати інфляцію.

Інфляція в США досягла піку в червні минулого року на рівні 9,1% - найвищого показника з 1981 року.

"Але урядовці не поспішають оголошувати про перемогу, оскільки проблема, яка колись здавалася обмеженою окремими секторами - такими як енергетика та промисловість - поширилася на всю економіку.

Ціни на житло, бензин і вживані автомобілі підскочили з березня по квітень. Зросла також вартість стрижок, ветеринарних візитів і послуг садівників.

І хоча вони вже не стрімко зростають, загальні ціни продовжують зростати набагато швидше, ніж 2%, які Федеральний резерв ставить за мету", - пише видання.

"Оскільки інфляція в США вперше за два роки опустилася нижче 5%, ринки будуть думати, що світло в кінці тунелю стає яскравішим, і найгірше з цієї інфляції залишилося далеко в дзеркалі заднього виду", - сказав керівник відділу досліджень фіксованих процентних ставок Quilter Cheviot Річард Картер.

"Тим не менш, інфляція залишається значно вищою за цільовий рівень, а базова інфляція виявляється більш стійкою", - визнав він.

З березня минулого року ФРС США підвищувала процентні ставки 10 разів, довівши їх до найвищого рівня з 2007 року.

Голова ФРС Джером Пауелл цього місяця дав зрозуміти, що посадовці вважають, що вони зробили достатньо для того, щоб взяти інфляцію під контроль, і можуть бути готові призупинити свою програму підвищення ставок.

Економісти банку Wells Fargo заявили, що останні цифри можуть допомогти переконати зробити паузу, але вони попередили, що "прогрес залишається поступовим, а не швидким".

"Уповільнення продовольчої інфляції та нормалізація цін на енергоносії принесли споживачам певне полегшення від найболючішої частини цінового сплеску, що спостерігався протягом останніх двох років", - пишуть аналітики.

Економічна правда