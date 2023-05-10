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Туреччина відклала виплату 600 мільйонів доларів Росії за газ – Reuters

Середа, 10 травня 2023, 17:06 - Олексій Павлиш

Туреччина відклала виплату Росії рахунку за природний газ на суму 600 мільйонів доларів до 2024 року, що стало першою такою відстрочкою в рамках угоди, оголошеної минулого тижня, яка підкреслює поглиблення зв'язків між Анкарою і Москвою.

Про це пише Reuters із посиланням на два джерела.

За умовами угоди, до 4 мільярдів доларів турецьких енергетичних платежів Росії можуть бути відкладені до наступного року, повідомили обидва джерела Reuters на умовах анонімності.

Деталі угоди раніше не розголошувалися.

Туреччина, яка готується до виборів у неділю, сильно залежить від імпорту енергоносіїв, і Росія є її найбільшим постачальником.

"Угода про оплату за газ дещо зменшує тиск на валютні резерви Туреччини, які були виснажені неортодоксальною економічною політикою, спрямованою на підтримку ліри, а також зростанням цін на енергоносії після вторгнення Росії в Україну минулого року", - пише агентство.

"Офіційно платіж у розмірі 600 мільйонів доларів був перенесений на наступний рік. Зростання цін на енергоносії мало на це величезний вплив", - повідомило одне з джерел, обізнане з цим питанням.

Співрозмовник додав, що Туреччина може відкласти такі платежі в найближчі місяці в залежності від динаміки цін на енергоносії.

Російське і турецьке міністерства енергетики, а також відповідні енергетичні компанії "Газпром" і "Ботас" не відповіли на запити про коментарі з цього питання.

Міністр енергетики Туреччини Фатіх Донмез заявив минулого тижня, що Анкара і Москва уклали угоду, яка дозволяє Анкарі відстрочити платежі за енергоносії до певної суми, але не надав подробиць.

Угода підкреслює зв'язки між Росією і Туреччиною, а близькість між президентами Путіним і Ердоганом дозволяє їм проводити часті переговори з різних питань - від енергетики до воєн в Україні та Сирії, нагадує Reuters.

Туреччина намагалася знайти баланс у війні між Росією та Україною, виступаючи проти західних санкцій проти Москви, водночас надаючи зброю Києву. Анкара також допомогла укласти угоду, яка дозволила відновити постачання українського зерна.

Економічна правда

Туреччина Росія газ
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