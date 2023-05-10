Банки США попри кризу отримали рекордний прибуток в І кварталі

У першому кварталі прибуток банківського сектору США досяг історичного максимуму в приблизно 80 млрд дол, навіть попри банківську кризу.

Про це повідомляє Financial Times.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року прибуток зріс на 33% навіть тоді, коли галузь боролась з наслідками банкрутства двох банків та найбільшим стресом з фінансової кризи 2008 року.

Близько половини збільшення сукупного прибутку галузі було отримано від одноразових прибутків, зафіксованих First Citizens і Flagstar, які купили залишки Silicon Valley Bank (SVB) і Signature Bank, відповідно після їх арешту регуляторами та продажу зі знижкою в березні.

Незважаючи на це, стрибок прибутків також показав, що американські банки в цілому виграли від підвищення процентних ставок, низьких неплатежів за кредитами та розширення ринку праці, незважаючи на хвилювання серед вкладників та інвесторів.

Згідно з даними BankRegData, який збирає щоквартальні звіти кредиторів до Федеральної корпорації страхування вкладів, з майже 4400 банків країни лише 197, що становить менше 5%, зазнали збитків у першому кварталі.

JPMorgan Chase, найбільший банк країни за розміром активів, отримав найвищий прибуток серед усіх кредиторів, заробивши 11,7 млрд дол від діяльності, включаючи кредитування та обробку платежів, порівняно з 6,4 млрд дол за ті ж три місяці роком раніше. Ця цифра не враховує прибутки, отримані JPMorgan, які не проходять через його організацію, що регулюється Федеральною корпорацією страхування вкладів.

Банк PacWest втратив 1,2 млрд дол – найбільше, ніж будь-який інший кредитор за перші три місяці 2023 року. Silvergate Bank, який втратив 538 млн дол, поступившись лише PacWest, оголосив про закриття на початку березня.

Економічна правда