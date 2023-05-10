Підрядника Подільського мосту в Києві підозрюють у привласненні ще 6 мільйонів з бюджету міста

Керівнику підрядної організації, яка займається будівництвом Подільського мосту в столиці, повідомили про підозру у привласненні ще 6 мільйонів гривень з бюджету Києва. Він перебуватиме під домашнім арештом до 28 червня.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За матеріалами слідства, у грудні 2020 року керівник генпідрядної організації вказав у документах неправдиві дані про обсяги та вартість виконаних підводних робіт. Зокрема, з очищення металоконструкцій від обростання на глибині 12-20 метрів із залученням водолазної станції.

Правоохоронці провели огляд на будівництві Подільського мосту із залученням експертів та водолазів з метою перевірки обсягів і якості виконаних робіт, у тому числі підводних, та їх фактичної вартості.

За результатами експертизи роботи на загальну суму понад 6 млн грн документально не підтверджуються.

"Відтак генпідрядна організація незаконно отримала вказані кошти за роботи, які фактично не проводилися", – констатують у прокуратурі.

Підозрюваний перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Згідно з ухвалою суду, мова йде про директора ТОВ "Еко-Буд-Трейд".

У прокуратурі нагадали, що раніше у межах цього розслідування окружна прокуратура повідомила про підозру керівнику компанії за фактами завищення вартості робіт з використанням найманого нестандартного обладнання на суму близько 36 млн грн, а також робіт з фарбування прольотних плит Подільського мосту на суму близько 2 млн грн.

Економічна правда