Фізособи-боржники зможуть проводити операції з арештованих рахунків: деталі

Після змін до законодавства тимчасово, на період дії воєнного стану в Україні, фізособи - боржники можуть здійснювати видаткові операції з арештованого рахунку у межах двох мінімальних розмірів зарплати на місяць.

Про це повідомляє Асоціація приватних виконавців України.

Зазначається, що набули чинності зміни до ЗУ "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень і рішень інших органів під час дії воєнного стану".

"Тимчасово, на період дії воєнного стану в Україні фізичні особи - боржники можуть здійснювати видаткові операції з арештованого рахунку у межах двох мінімальних розмірів заробітної плати на місяць (наразі розмір мінімальної заробітної плати в Україні становить 6 700 грн - ред.).

Ця сума може бути використана протягом місяця, вона не є накопичуваною. Відповідна норма діє незалежно від розміру заборгованості за виконавчим документом", - йдеться у повідомленні.

Для визначення такого рахунку боржнику потрібно звернутись до державного або приватного виконавця, який наклав арешт, із заявою у довільній формі про визначення рахунку у банку (зразок заяви - за посиланням).

Така заява може бути подана в паперовій формі (особисто або засобами поштового зв’язку) або в електронній формі з накладенням електронного цифрового підпису (ЕЦП).

У заяві зазначаються номер рахунку, який боржник просить визначити для здійснення видаткових операцій, та найменування банку, в якому відкрито такий рахунок, додали в асоціації.

Для правильного заповнення номеру рахунку рекомендують взяти відповідний документ в банку. Боржник несе відповідальність за достовірність зазначеної у заяві інформації.

"Зміни до законодавства є цілком позитивними для громадян і запроваджують баланс між правами боржників і кредиторів. Це покладе кінець так званій проблемі арешту "зарплатних рахунків".

Мінімальна захищена сума у розмірі двох мінімальних заробітних плат надасть необхідний соціальний захист боржникам. Це загальноприйнята європейська практика.

У порівнянні з попередньою нормою, яка просто передбачала скасування арештів по рішенням на суму до 100 тис грн, тепер всі боржники у рівних умовах незалежно від розміру їх заборгованості", - заявиволова Асоціації приватних виконавців України Віталій Чепурний.

У разі накладення арешту на декілька рахунків в одному банку або ж у різних банках, має бути визначений лише один рахунок боржника в одному банку, пояснили в асоціації.

"Незалежно від кількості виконавчих проваджень стосовно одного боржника визначається лише один рахунок для здійснення видаткових операцій.

Кількість виконавчих проваджень не впливає на розмір суми, з якої боржник може здійснювати видаткові операції. Банк здійснює видаткові операції в межах дозволеної суми у разі надходження від виконавця постанови про визначення рахунку.

Виконавець зобов’язаний винести таку постанову протягом двох робочих днів з дня отримання заяви боржника та не пізніше наступного робочого дня надіслати постанову банку", - йдеться у роз'ясненні.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що банки знову арештовуватимуть рахунки клієнтів на вимогу виконавчих органів. Зокрема, повернення арештів торкнеться 436 тисяч клієнтів monobank.

Економічна правда