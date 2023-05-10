В "Укренерго" пояснили, як компенсується виведення у ремонт низки енергоблоків

Енергосистема працює стабільно, виведення у ремонт низки енергоблоків компенсується активною роботою ГЕС та сонячних і вітрових електростанцій.

Про це заявили в "Укренерго".

"Виробництво електроенергії повністю покриває споживання. Триває друга хвиля водопілля, гідроелектростанції продовжують активно працюють упродовж всієї доби.

Сонячні та вітрові електростанції також збільшили виробництво електроенергії завдяки сприятливим погодним умовам. Це дозволяє компенсувати потужності низки енергоблоків, які виведені у ремонт", - йдеться у повідомленні.

При цьому продовжується експорт електроенергії у Молдову в нічні години та у Польщу - у нічні та денні. Імпорт в Україну відсутній.

"Країна-агресор продовжує обстріли прикордонних та прифронтових районів Донецької, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей, завдаючи пошкоджень розподільчим мережам.

Водночас, ремонтні бригади обленерго повертають живлення споживачів там, де дозволяє безпекова ситуація. Зокрема, на Донеччнині енергетики відновили енергопостачання понад 4 тис споживачів, на Запоріжжі - понад 3,8 тис споживачів", - додали в держкомпанії.

На всіх пошкоджених російськими атаками об’єктах магістральних мереж тривають активні ремонтні роботи. Так, на одній із підстанцій у східному регіоні наші ремонтники відновили частину обладнання, яке було пошкоджене неодноразовими російськими обстрілами.

Економічна правда