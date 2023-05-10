Регулятор розслідує можливу схему на електроенергії "Енергоатома" за участі ДТЕК

Енергетичний регулятор розпочав розслідування щодо можливого нанесення збитків державному "Енергоатому" на користь "ДТЕК" Ріната Ахметова.

Про це йдеться у постанові Нацкомісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і компослуг (НКРЕКП), повідомляє Інтерфакс-Україна.

Регулятор почав розслідування можливого порушення законодавства з боку АТ "ДТЕК Західенерго", АТ "ДТЕК Дніпроенерго", ТОВ "ДТЕК Курахівська ТЕС", ТОВ "Д.Трейдінг", АТ "ЕКУ", ДП "НАЕК "Енергоатом", ТОВ "Енерго-газ" та ТОВ "Енергозахід".

Так, НКРЕКП перевірить роботу цих компаній на ринку "на добу наперед" (РДН) і балансувальному ринку (БР) з 1 лютого до 30 квітня цього року. НКРЕКП зафіксувала можливі порушення у вигляді обмежень конкуренції та/або проявів обмежувальної договірної практики на ринку.

"Поведінка зазначених учасників ринку могла призвести до суттєвого зменшення обсягів продажу ДП "НАЕК "Енергоатом", що, як наслідок, стало підставою для утворення значних обсягів позитивного небалансу", – йдеться в обґрунтуванні до постанови. Тобто, до реалізації непроданої "Енергоатомом" на ринку "на добу вперед" електроенергії на балансувальному ринку за нижчою ціною.

Крім того, зазначає регулятор, почастішали заявки на розвантаження теплових енергоблоків "ДТЕК" із паралельною купівлею електроенергії на балансувальному ринку трейдерами з однієї балансуючої групи АТ "ЕКУ" разом із "Енергоатомом".

Разом із тим "Енергоатом" передав свою фінансову відповідальність за небаланси на користь "ЕКУ" шляхом входження в його балансуючу групу. За даними "Укренерго", в зазначений період було зафіксоване щоденне збільшення команд на балансуючу енергію на розвантаження для ГК ТЕС "ДТЕК".

Натомість ТОВ "Енергозахист" і ТОВ "Енерго-газ" як учасники балансуючої групи "ЕКУ" делегували відповідальній стороні значні обсяги від'ємних небалансів.

У ході засідання НКРЕКП начальниця відділу регуляторного забезпечення "ЕКУ" Наталія Карабенко зазначила, що компанія не отримувала від регулятора жодних запитів на надання відповідної інформації або документів, які могли б мати підстави для ухвалення такого рішення.

"Ми вважаємо, що за результатами розгляду документів буде достатньо підстав вважати, що цього розслідування могло і не бути", – сказала вона.

Згідно чинної стелі цін на електроенергію, максимальна гранична ціна на балансуючому ринку становить 120% від ціни ринку "на добу наперед", мінімальна ціна – 10 грн/МВт-год.

У пресслужбі "ДТЕК" заявили, що група дотримується вимог законодавства, зокрема у частині регулювання діяльності на ринку електроенергії: "Сподіваємося на всебічний і неупереджений розгляд регулятором порушеного питання з урахуванням позицій залучених у цей процес компаній-ліцензіатів.