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Без світла залишається частина споживачів у шести областях – Міненерго

Середа, 10 травня 2023, 10:49 - Олексій Павлиш

У середу під час артилерійського обстрілу було пошкоджено одну з будівель АТ "Харківобленерго" в області. Без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Про це заявили в Міненерго.

"Ворог продовжує нищити цивільну енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, вчора під час артилерійського обстрілу було пошкоджено одну з будівель АТ "Харківобленерго" в області. Загиблих і постраждалих серед персоналу немає.

Рятувальники та представники підприємства ведуть обстеження, аби визначити обсяг пошкоджень", - йдеться у повідомленні.

При цьому без світла залишається частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

"Водночас енергетики, попри складну безпекову ситуацію, продовжують роботи з відновлення енергопостачання. За добу в Україні вдалося повернути світло для 8 тисяч споживачів. Більшість із них - це абоненти у Запорізькій та Донецькій областях", - додали в міністерстві.

Енергетична система працює стабільно, без обмежень потужності.

Економічна правда

енергетика електроенергія Міненергетики
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