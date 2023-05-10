Нафта дешевшає на зростанні запасів у США, в центрі уваги – дані по інфляції

Ціни на нафту впали в середу, завершивши триденне ралі, оскільки несподіване зростання запасів нафти в США викликало занепокоєння щодо попиту, а інвестори очікували даних по інфляції в США, щоб оцінити наступне рішення по процентній ставці.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Нафта марки Brent подешевшала на 69 центів, або на 0,9%, до 76,75 долара за барель о 06:43 за Гринвічем, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 67 центів, або на 0,9%, до 73,04 долара за барель.

Причини

Як можлива ознака ослаблення попиту, запаси нафти в США зросли приблизно на 3,6 млн барелів за тиждень, що закінчився 5 травня, в той час як запаси бензину збільшилися на 399 тис барелів, повідомив у вівторок Американський інститут нафти, посилаючись на джерела на ринку.

Ці дані перевершили очікування восьми аналітиків, опитаних Reuters, які прогнозували скорочення запасів нафти на 900 тис барелів, а запасів бензину - на 1,2 мільйона барелів. Уряд США опублікує дані про запаси нафти в середу.

Несподіване зростання запасів у США в поєднанні зі зниженням імпорту нафти і більш м'яким зростанням експорту в Китаї в квітні посилило занепокоєння щодо світового попиту на нафту.

"Інвестори в нафту повинні стежити за ознаками економічного здоров'я економіки США, яка, на мою думку, виглядає дуже тьмяною і похмурою на даний момент", - сказала аналітик Phillip Nova Pte Пріянка Сачдева.

Ринок очікує даних по індексу споживчих цін (ІСЦ) в США за квітень, які будуть опубліковані в середу.

Президент ФРС Нью-Йорка Джон Вільямс заявив, що інфляція залишається занадто високою і що центральний банк знову підвищить ставки, якщо це буде необхідно, навіть незважаючи на те, що центральний банк США відмовився від рекомендацій щодо необхідності майбутніх підвищень.

Ринок також очікує щомісячного звіту по нафті від ОПЕК+, який має бути опублікований в четвер, щоб дізнатися, чи потрібно буде групі знову скорочувати видобуток, щоб підтримати ціни.

Минулого місяця в ОПЕК+ домовилися про скорочення видобутку нафти на 1,16 млн барелів на добу з травня до кінця року.

Економічна правда