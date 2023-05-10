Курс валют 10 травня: скільки коштують долар та євро

У середу, 10 травня, курс гривні до долара на "чорному" ринку дещо ослаб, але курси в касах банків залишилися майже незмінними.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:40 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,56 - 37,75 грн проти котирувань у 37,49 - 37,62 грн у вівторок.

На цей же час "чорний" курс євро становив 41,26 - 41,53 грн проти курсу 41,30 - 41,52 грн за євро у вівторок.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 37,4 - 37,8 грн (курс на 9 травня – 37,35 - 37,79 грн);

Євро – 41,05 - 41,6 грн (курс на 9 травня – 41,05 - 41,6 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 37,1 - 37,562 грн;

Ощадбанк – 37,3 - 38,3 грн;

Укрексімбанк – 37,4 - 37,9 грн;

Райффайзен – 37,3 - 37,65 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.