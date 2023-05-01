НБУ наклав штраф у понад 100 тисяч за порушення "колекторського" закону

Національний банк наклав на ФК "Є Гроші Ком" штраф у 102 тисячі грн через порушення законодавства щодо етичної поведінки колекторів.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Регулятор у діях ФК "Є Гроші Ком" виявив факт порушення законодавства щодо того, як колекторські компанії повинні взаємодіяти зі споживачами під час стягнення простроченої заборгованості.

А саме, компанія порушила вимоги "колекторського" закону щодо етичної поведінки, відтак до неї було застосовано штрафу в розмірі 102 тис грн. Таке рішення НБУ ухвалив 1 травня.

Нагадуємо:

У 2021 році в Україні почав діяти закон №1349-ІХ, який посилює захист боржників від шантажу з боку колекторських компаній.

Так, кредитодавці повинні інформувати споживачів у разі залучення колекторської компанії або відступлення права вимоги новому кредитору. НБУ також веде реєстр колекторських компаній, але на час дії воєнного стану публічний доступ до нього закрито.

Загалом в Україні нараховується близько 200 колекторських компаній, що займаються стягненням простроченої заборгованості своїх клієнтів.