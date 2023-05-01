Імпорт електроенергії в квітні знизився майже вдвічі

У квітні Україна скоротила експорт електроенергії порівняно з квітнем на 44% - до 3943 МВт-год.

Про це свідчать розрахунки ExPro.

Минулого місяця Україна імпортувала зі Словаччини 3805 МВт-год електроенергії, з Молдови - тільки 138 МВт-год. З 7 квітня імпорт надходив тільки зі Словаччини.

Крім цього, з 11 квітня Україна відновила експорт електроенергії.

Зокрема, до Молдови за 11-30 квітня Україна експортувала 46,4 тис МВт-год, що становить майже 50% від усього експорту.

Також з 12 квітня було розпочато експорт до Польщі, через відокремлену лінію Добротвірська ТЕС-Замость, протягом місяця за цим напрямом було поставлено 30 325 МВт-год.

З 17 до 21 квітня здійснювався експорт до Словаччини, проте його було припинено через неузгодженість у проведенні аукціонів з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів.