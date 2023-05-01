Суд арештував 5 суден, які через Крим вивозили крадене росіянами зерно з України

За клопотанням прокуратури АР Крим суд арештував 5 морських суден-порушників, які перевозили через окупований півострів награбоване українське зерно.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Судна "Вера", "Волго-дон 5043 та 205", а також "Волго-балт 188 й 106" під прапорами РФ здійснювали систематичні незаконні заходи до закритого Севастопольського морського торговельного порту.

"Таким чином порушники переправляли викрадене українське зерно до третіх країн та використовували Крим, як своєрідний "логістичний хаб" у злочинній схемі", - додали в прокуратурі.

В рамках цього випадку за клопотаннями прокуратури автономії судом накладено арешти на 15 таких суден-порушників.

Заходження суден під іноземним прапором до морських портів Криму кваліфікуюються як дії, що підривають суверенітет України та порушують норми національного законодавства.

Такі дії тягнуть за собою кримінальну відповідальність судновласників, операторів та капітанів суден.

Досудове розслідування проводить головне управління СБУ в АР Крим.

Економічна правда