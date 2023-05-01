Бізнес вперше за півтора року позитивно оцінив результати своєї діяльності – НБУ

Бізнес, адаптувавшись до умов повномасштабної війни, у квітні позитивно оцінив результати своєї діяльності порівняно з попереднім місяцем вперше з жовтня 2021 року.

Про це свідчать результати опитування підприємств у квітні, повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що на очікуваннях підприємств більшості секторів позитивно позначилися поліпшення ситуації з енергопостачанням, збільшення пропозиції продовольства та пального, поліпшення інфляційних та курсових очікувань, підвищення споживчих настроїв населення позитивно позначилися на очікуваннях підприємств більшості секторів.

Так, Індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який НБУ розраховує щомісяця, за виключенням вимушеної перерви в березні - травні 2022 року, у квітні 2023 року підвищився до 51,5 із 49,5 у березні, перетнувши нейтральний рівень (50 пунктів), що свідчить про очікування щодо зростання виробництва.

"Підприємства торгівлі вдруге поспіль надали найоптимістичніші оцінки результатів та перспектив своєї діяльності, зважаючи на сповільнення інфляційного тиску, пожвавлення споживчого попиту та збільшення пропозиції товарів: секторальний індекс у квітні зріс до 57,6 із 53,6 у березні.

Респонденти поліпшили свої очікування щодо товарообороту та обсягів закупівлі товарів для продажу. Попри посилення оцінок щодо зростання закупівельних цін, вони вперше з липня 2019 року очікували на підвищення торговельної маржі", - йдеться у повідомленні.

Водночас підприємства промисловості другий місяць поспіль очікують зростання своїх економічних результатів на тлі поліпшення логістики, скорочення виробничих витрат для відновлення енергопостачання та стабілізації цін на пальне: секторальний індекс у квітні становив 50,5 порівняно із 51,2 у березні.

"Респонденти очікують зростання, хоча й дещо нижчими темпами, ніж місяць тому, обсягів виготовленої продукції та обсягів нових замовлень, у тому числі експортних.

Поки залишаються негативними оцінки обсягів незавершеного виробництва (невиконаних замовлень), водночас дещо послабились очікування щодо зростання залишків готової продукції", - додали в НБУ.

Також повідомляється, що підприємства сфери послуг продовжили пом’якшувати негативні оцінки щодо своїх економічних перспектив завдяки поступовому відновленню попиту, поліпшенню ситуації з енергопостачанням та сезонному фактору: секторальний індекс становив 48,8 порівняно з 45,7 у березні.

При цьому опитані суттєво пом’якшили негативні оцінки щодо обсягів нових замовлень, водночас очікували зростання обсягу наданих послуг та послуг у процесі виконання.

Підприємства будівництва надали найстриманіші серед інших секторів оцінки щодо своїх економічних результатів з огляду на низьку фінансову спроможність споживачів, брак інвестицій та несприятливі погодні умови: секторальний індекс у квітні становив 44,9 (у березні - 45,9), резюмували в НБУ.

На відміну від попереднього місяця респонденти очікували зменшення обсягів будівництва, а також посилили негативні оцінки щодо обсягів нових замовлень.

Більшість підприємств, що беруть участь в опитуваннях, очікують здорожчання власної продукції/послуг.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 4 до 21 квітня 2023 року. В опитуванні взяло участь 481 підприємство.

Серед опитаних підприємств 46,6% - компанії промисловості, 28,7% - сфери послуг, 20,8% - торгівлі, 4% - будівництва; 33,1% респондентів - великі підприємства, 30,6% - середні, 36,4% - малі.

Економічна правда