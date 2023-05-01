НБУ пропонує знизити ставки за мікрокредитами: зараз це 1500% річних

Національний банк пропонує внести зміни до закону "Про споживче кредитування", зокрема, встановити граничні норми кредитних ставок.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Встановлення граничних процентних ставок за кредитами є усталеною практикою регуляторів у країнах ЄС, Великій Британії та США.

"Максимальний розмір реальної денної процентної ставки, тобто загальних витрат за споживчим кредитом, виражених у процентах за день користування кредитом від загального розміру виданого кредиту, не повинен перевищувати суму з розрахунку 0,8% у день. Сьогодні це значення для мікрокредитів становить у середньому 2,5%", - зазначають в Нацбанку.

Також регулятор пропонує зменшити надмірне боргове навантаження на одного споживача. Для цього Раді пропонують надати Національному банку право встановлювати мінімальні вимоги до процесу перевірки кредитоспроможності позичальника.

"Оскільки на сьогодні окремі фінансові компанії не мають подібних вимог, оцінка кредитоспроможності позичальника практично не здійснюється. Водночас сам кредитор свідомо обирає бізнес-модель, за якої сумлінний позичальник сплачує захмарні відсотки не лише за себе, а й за тих, хто не виконує свої зобов’язання", - пояснили в установі.

Також у змінах до закону НБУ пропонує запровадити додаткові штрафні санкції за порушення встановлених вимог, оскільки правила без відповідальності за їх порушення зазвичай не діють.

"Питання етичної поведінки під час врегулювання простроченої заборгованості вже вирішено. Національний банк здійснює постійний нагляд за поведінкою кредиторів та колекторів. А от кредити під понад 1 500% річних – вкрай нездорова практика.

Вона ототожнює послугу споживчого кредиту з "борговим ярмом" та підкреслює невідповідність законодавства України кращим міжнародним практикам, у тому числі країн ЄС, до спільноти яких ми прагнемо приєднатися. Таку невідповідність потрібно прибирати – і бажано якнайшвидше. І ми це зробимо", – прокоментував голова Національного банку Андрій Пишний.

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Економічна правда