Нафта дешевшає через побоювання підвищення ставок в США

Ціни на нафту впали у понеділок, оскільки побоювання з приводу економічного впливу потенційного підвищення процентних ставок ФРС США і слабких виробничих даних Китаю були достатніми, щоб переважити підтримку від нового скорочення видобутку ОПЕК+.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф'ючерси на нафту марки Brent з поставкою в липні знизилися на 56 центів, або на 0,7%, до $79,77 за барель о 05:47 за Гринвічем, в той час як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) втратила 63 центи, або 0,8%, і торгувалася на рівні $76,15.

Причини

Споживчі витрати в США в березні не змінилися, оскільки збільшення витрат на послуги було компенсовано зниженням витрат на товари, але стійкий фундаментальний інфляційний тиск може призвести до того, що Федеральний резерв знову підвищить процентні ставки.

"Перспектива подальшого підвищення ставок, про яке ФРС оголосить цього тижня, як очікується, призведе до зростання короткострокової волатильності цін", - сказав керівник відділу сировинної та вуглецевої стратегії Національного банку Австралії (NAB) Баден Мур.

Очікується, що цього тижня ФРС підвищить процентні ставки ще на 25 б.п. З березня минулого року Центробанк США підвищив облікову ставку на 475 б.п. з майже нульового рівня до поточного діапазону 4,75%-5%.

Наступного тижня очікується, що Резервний банк Австралії продовжить паузу в підвищенні ставок, а Європейський центральний банк може здивувати значним підвищенням на пів пункта в четвер.

Тим часом індекс менеджерів із закупівель у виробничому секторі (PMI) Китаю знизився до 49,2 з 51,9 у березні, як показали офіційні дані в неділю, опустившись нижче 50-пунктової позначки, що розділяє розширення і скорочення активності на щомісячній основі.

Економічна правда