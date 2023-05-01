Курс валют 1 травня: як розпочали тиждень готівкові долар та євро
Понеділок, 1 травня 2023, 09:58 -
У понеділок, 1 травня, готівкові курси долара та євро зросли проти гривні як на "чорному ринку", так і в касах банків.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 09:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,66 - 37,83 грн після того, як закінчив минулий тиждень зміцненням до 37,38 - 37,80 грн.
На цей же час "чорний" курс євро становив 41,27 - 41,57 грн проти курсу 41,12 - 41,53 грн за євро у п'ятницю.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 37,5 - 38,025 грн (курс на 28 квітня – 37,4 - 37,99 грн);
- Євро – 41,00 - 41,8 грн (курс на 28 квітня – 41,00 - 41,75 грн).
У розрізі банків готівкові курси такі:
- Приватбанк – 37,22 - 37,72 грн;
- Ощадбанк – 37,45 - 38,6 грн;
- Укрексімбанк – 37,6 - 37,1 грн;
- Райффайзен – 37,4 - 38,1 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.