Baidu подав до суду на Apple через фальшиві застосунки Ernie в App Store

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Китайський пошуковий гігант Baidu подав позови проти розробників додатків та Apple через підроблені копії свого застосунку Ernie bot, який доступний в App Store.

Про це повідомляє Reuters.

"Baidu заявила, що подала позови до Пекінського народного суду Хайдянь проти розробників контрафактних застосунків бота Ernie та компанії Apple", – йдеться в повідомленні.

Бот Ernie на основі штучного інтелекту компанії, запущений минулого місяця, рекламувався як найближча відповідь Китаю на чат-бот ChatGPT.

"Наразі Ernie не має жодного офіційного застосунка", – йдеться в заяві Baidu.

У заяві Baidu застерігає, що до офіційного оголошення будь-який додаток Ernie, який є в App Store або інших магазинах, є підробкою.

Пошук Reuters у суботу показав, що в App Store Apple все ще є щонайменше чотири додатки з китайськомовною назвою бота Ernie, і всі вони фальшиві.

Бот Ernie доступний лише користувачам, які подали заявку і отримали код доступу. У своїй заяві Baidu також застерігає від людей, які продають коди доступу.

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Економічна правда.