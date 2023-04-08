Twitter прибрав обмеження на акаунти російської влади

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Twitter зняв обмеження на облікові записи пов’язані з російською владою, які були застосовані у квітні минулого року після повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє The Telegraph.

Тести, які провело видання минулого тижня, показали, що російські урядові акаунти з'являються у верхній частині певних результатів пошуку і в пропозиціях інших акаунтів для підписки.

Зокрема, мова йде про акаунти президента Путіна, Міністерства закордонних справ Росії і їхнього посольства у Британії.

У квітні минулого року, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Twitter заявив, що "не буде посилювати або рекомендувати урядові акаунти, що належать державам, які обмежують доступ до вільної інформації і беруть участь у збройному міждержавному конфлікті", заявивши, що ця політика буде негайно застосована до російських урядових акаунтів.

Це означало, що акаунти не рекомендуватимуться в пошуковій видачі, домашній стрічці та інших частинах сервісу.

Однак тепер російські урядові акаунти з'являються у верхній частині певних результатів пошуку та в алгоритмічно керованій стрічці "Для вас" для новостворених акаунтів, навіть якщо вони не підписувалися на них.

За словами колишніх керівників Twitter, вкрай малоймовірно, що ця зміна сталася б випадково або без відома і вказівки співробітників компанії.

Також Twitter минулого тижня послабив обмеження на облікові записи державних медіа Росії та Китаю, такі як RT і Global Times, запроваджені у 2020 році.

Економічна правда.