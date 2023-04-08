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НБУ продав найменше валюти з резервів від середини серпня 2022 року

Субота, 8 квітня 2023, 12:56 - Ігор Пилипів
 
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Національний банк за тиждень з 3 по 7 квітня на міжбанківському валютному ринку купив 1 млн доларів і продав 126,34 млн доларів – це найнижчий обсяг продажу валюти регулятором від середини серпня минулого року.

Про це свідчать дані НБУ.

Згідно з даними валютних інтервенцій Нацбанк за тиждень продав на міжбанківському валютному ринку 126,34 млн доларів, що є найнижчим показником за останні 7 місяців. 

Минулого тижня обсяг продажу з резервів становив 343,18 млн. При цьому регулятор купив 1 млн доларів, натомість тижнем раніше в резерви нічого не викупив

З кінця травня 2022 року НБУ був змушений продавати близько 1 млрд дол з резервів щотижня для балансування міжбанку. Після корекції курсу на 25% до 36,6 грн за долар у середині липня ситуація стабілізувалася, а тижневі продажі валюти тримаються в межах пів мільярда. 

Загалом від початку року НБУ продав вже 7,369 млрд доларів, а купив – 62,3 млн доларів. 

НБУ використовує продаж валюти з резервів зокрема для стримування тиску на валютному ринку, спричинений емісією гривні. Також він продає валюту для балансування ринку експортерів та імпортерів задля утримання фіксованого курсу.

Нагадаємо:

На 1 квітня міжнародні резерви України досягли рекордного рівня за останні 11 років - 31,88 мільярда доларів.

Економічна правда.

НАБУ міжбанк резерви
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