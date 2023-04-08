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Мінфін США відправить своїх представників до Європи, щоб посилити тиск на РФ

Субота, 8 квітня 2023, 10:00 - Ігор Пилипів
 
getty images

Посадові особи Міністерства фінансів США, які відповідають за санкції, планують цього місяця відвідати Європу, щоб чинити тиск на фірми та країни, які все ще ведуть бізнес з РФ, і змусити їх розірвати фінансові зв'язки.

Про це повідомляє AP.

Фахівці з питань санкцій і фінансування тероризму Ліз Розенберг і Браяан Нельсон у квітні поїдуть до Європи, щоб зустрітися з керівниками фінансових установ у Швейцарії, Італії та Німеччині. 

Зазначається, що представники Мінфіну США планують поділитися розвідувальною інформацією про потенційних порушників санкцій і попередити про можливі покарання за їх недотримання.

Меседж, який представники американського уряду готують для європейських колег,  полягає в тому, що ті, хто працює з РФ, повинні прийняти рішення: чи продовжувати надавати Москві матеріальну підтримку, чи вести справи з країнами, які представляють 50% світової економіки.

Крім Європи Розенберг також відвідає республіку Казахстан, щоб закликати приватний бізнес країни не надавати матеріальну або розвідувальну підтримку Кремля.

Нагадаємо:

Польща і країни Балтії запропонували включити в 11-й пакет санкцій Європейського союзу сферу атомної енергетики Росії.

Мінфін США санкції РФ Європа
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Економічна правда
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