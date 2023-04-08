Мінфін США відправить своїх представників до Європи, щоб посилити тиск на РФ
Посадові особи Міністерства фінансів США, які відповідають за санкції, планують цього місяця відвідати Європу, щоб чинити тиск на фірми та країни, які все ще ведуть бізнес з РФ, і змусити їх розірвати фінансові зв'язки.
Про це повідомляє AP.
Фахівці з питань санкцій і фінансування тероризму Ліз Розенберг і Браяан Нельсон у квітні поїдуть до Європи, щоб зустрітися з керівниками фінансових установ у Швейцарії, Італії та Німеччині.
Зазначається, що представники Мінфіну США планують поділитися розвідувальною інформацією про потенційних порушників санкцій і попередити про можливі покарання за їх недотримання.
Меседж, який представники американського уряду готують для європейських колег, полягає в тому, що ті, хто працює з РФ, повинні прийняти рішення: чи продовжувати надавати Москві матеріальну підтримку, чи вести справи з країнами, які представляють 50% світової економіки.
Крім Європи Розенберг також відвідає республіку Казахстан, щоб закликати приватний бізнес країни не надавати матеріальну або розвідувальну підтримку Кремля.
Нагадаємо:
Польща і країни Балтії запропонували включити в 11-й пакет санкцій Європейського союзу сферу атомної енергетики Росії.