Топ-менеджер Porsche пропонував Путіну відновити виробництво "Волги" на заводах Volkswagen у РФ – ЗМІ

Австрійський бізнесмен і член наглядової ради Porsche Зігфрід Вольф у січні 2023 року написав листа президенту РФ Путіну, запропонувавши випускати автомобілі "Волга" на російських заводах Volkswagen у Калузі та Нижньому Новгороді.

Про це пише Der Spiegel, яке має лист бізнесмена у своєму розпорядженні.

Газета називає Вольфа одним із найвпливовіших представників європейського автопрому.

Підкреслюється, що він давно пов'язаний з російським бізнесом, зокрема, з олігархом Олегом Дерипаскою.

Так, у 2008 році Вольф увійшов до ради директорів компанії мільярдера "Російські машини", до якої, зокрема, входить група ГАЗ, а в 2010-му рік став головою ради директорів.

Він також входить до наглядових рад німецького виробника автокомплектуючих Schaeffler, а також автоконцерну Porsche SE, який контролює концерн Volkswagen.

Також, за даними видання, до кінця 2022 року Вольф входив до наглядової ради групи ГАЗ. Він володіє приблизно 10% її акцій.

За даними Der Spiegel, лист Вольфа починається зі слів: "Шановний Володимире Володимировичу".

У листі Вольф писав, що за нинішніх умов "у Росії відчувається нестача якісних автомобілів", але інвестиційний проєкт Вольфа з відновлення виробництва легкових автомобілів "може вирішити цю проблему". Згідно з текстом листа, Вольф хотів би реалізовувати його спільно з російським автовиробником ГАЗ.

Бізнесмен попросив на ці цілі кредит на суму понад 60 мільярдів рублів із пільговою відсотковою ставкою в 1% і півмільярда рублів на дослідження та розробки у 2023 і 2024 роках. Крім того, згідно з висунутою пропозицією, російська влада має протягом дев'яти місяців виплачувати щонайменше дві третини заробітної плати співробітникам на калузькому і нижегородському заводах.

Вольф заявляв, що "принципової угоди" з вищим керівництвом Volkswagen досягнуто, а не пізніше березня рішення буде остаточно схвалено наглядовою радою концерну. У листі він називає себе "всесвітньо відомим інвестором, який зробив великий внесок у розвиток російської економіки".

Вольф, окрім відродження "Волги", запропонував у другій половині 2023 року відновити виробництво автомобілів бренду Skoda, що належить Volkswagen.

За його планом, почати можна з моделі Rapid на заводі в Калузі, а потім налагодити виробництво моделей Octavia, Kodiaq і Karoq у Нижньому Новгороді. При цьому Вольф пропонував сильно "переробити" зовнішній вигляд автомобілів, використовуючи "характерні риси" моделей "Волга" і "Побєда", цитує Meduza матеріал німецької газети.

Вольф зокрема, писав, що завдяки його ініціативі "буде задоволено потребу російських споживачів у високоякісних і надійних транспортних засобах". Передбачалось, що випускатимуть 270 тисяч автомобілів на рік, а також з'являться понад 12 тисяч високотехнологічних робочих місць.

Бізнесмен писав також, що управляти програмою буде компанія "ПромАвтоКонсалт", яка, за словами Вольфа, належить йому.

При цьому Der Spiegel висловила сумніви щодо реалістичності плану Вольфа, зазначаючи, що він, імовірно, повністю покладається на свої міжнародні зв'язки, а також сподівається, що санкції проти Росії в якийсь момент будуть ослаблені.

Видання зазначає, що Путін був вражений планом Вольфа. "З огляду на стан автомобільної промисловості, ми можемо підтримати цю ідею", - нібито написав Путін. Der Spiegel не уточнило, чи надіслали цього листа бізнесмену. Підтримав ініціативу Вольфа і губернатор Нижегородської області Гліб Нікітін.

Як додає Meduza, передбачалося, що "ПромАвтоКонсалт" стане власником активів Volkswagen у Росії. Так, німецький концерн підтвердив, що компанія Вольфа цікавилася їх купівлею, але зрештою Volkswagen обрав іншого покупця, ним став один із найбільших дилерських холдингів у Росії "Авілон".

Проте угода не відбулася, оскільки Арбітражний суд Нижегородської області заарештував майно Volkswagen у Росії за позовом групи "ГАЗ", додає Meduza. Російська компанія у своїй скарзі вимагала визнати недійсним розірвання Volkswagen угоди про контрактне складання автомобілів у Нижньому Новгороді.

Der Spiegel розмірковує, чи не було це "помстою" за те, що німецький концерн обрав іншого покупця. У Volkswagen були здивовані позовом "ГАЗу", оскільки компанії в середині 2022 року припинили партнерські відносини на "взаємовигідних умовах", пише Meduza.

У коментарі журналістам Вольф заявив, що рішуче засуджує російсько-українську війну, ніколи не брав участі у "виробництві озброєнь" і не працює з людьми або компаніями, які перебувають під санкціями. Група "ГАЗ", Кремль і "ПромАвтоКонсалт" не відповіли на запити видання.

Водночас у Porsche заявили, що про лист Вольфа Путіну нічого не знають.

Економічна правда