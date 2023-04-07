Сервіс виклику таксі Uklon планує запустити прокат електросамокатів, а також збирається розвивати послугу вантажних перевезень.

Про це в інтерв'ю liga.net заявив операційний директор та співзасновник компанії Сергій Смусь.

"Дивимося на сервіси, дотичні до нашого основного напрямку - наприклад, самокати. У 2022 році до повномасштабного вторгнення ми на 90% готові були заходити в цю нішу. Зараз думаємо повертатись до цих планів", - розповів Смусь.

За його словами, Uklon збирається розвивати послугу вантажних перевезень.

"Плануємо запустити карго-напрям: доставлення вантажівками до 3,5 тонни у межах міста", - зазначив співзасновник компанії.

Нагадаємо:

Український сервіс виклику таксі Uklon планує найближчим часом розпочати роботу у двох країнах - можливо, вже у квітні.

Економічна правда