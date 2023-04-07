Starbucks сьомий рік поспіль займає позицію найдорожчого бренду громадського харчування

Американська мережа кав'ярень Starbucks сьомий рік поспіль займає позицію найдорожчого бренду світу в сегменті громадського харчування.

Про це свідчать дані Brand Finance, передає Інтерфакс-Україна.

За 2022 рік вартість бренда зросла на 17%, до 53,4 млрд дол. Завдяки цьому Starbucks збільшила розрив від мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's, що посідає друге місце. Вартість McDonald's торік скоротилася на 7%, до 36,9 млрд дол.

Третє місце в рейтингу посіла мережа KFC (17,7 млрд дол), четверте – піцерії Domino's (7,4 млрд дол), п’яте – Subway (7,1 млрд дол).

Єдиним брендом не зі США у десятці найкращих стала канадська мережа Tim Hortons - вона займає сьоме місце з показником 6,1 млрд дол.