Уряд вперше з 2014 року підвищив вартість акцизних марок
П'ятниця, 7 квітня 2023, 17:55 -
Кабмін переглянув розмір плати за акцизні марки для алкогольних напоїв та тютюнових виробів, підвищивши їх на 80%.
Відповідне рішення уряд ухвалив 7 квітня, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Постановою уряду встановлено таку плату за одиницю марки акцизного податку:
- для алкогольних напоїв - близько 35 коп. (вартість марки збільшилась на 16 коп. до діючого розміру плати);
- для тютюнових виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, - близько 16 коп. (або + 7 коп. до діючого розміру плати).
Вартість марки акцизного податку не змінювалась з 2014 року, додали в Мінфіні.
Підвищення плати пояснюється збільшенням витрат, пов’язаних з виробництвом, зберіганням та реалізацією марок.
Так, цьогоріч вартість захищеного паперу зросла у 2,1 раза порівняно з 2022 роком.
Як додали в Мінфіні, також під час розрахунку собівартості виготовлення марок акцизного податку необхідно врахувати:
- зростання у 2023 році вартості виготовлення Банкнотно-монетним двором Національного банку України інтагліо-форм на 56%;
- збільшення цін на енергоносії та використання альтернативних джерел;
- збільшення складності та вартості логістичних операцій, послуг з технічного обслуговування та ремонту обладнання іноземного виробництва тощо.
Економічна правда