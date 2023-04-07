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Уряд вперше з 2014 року підвищив вартість акцизних марок

П'ятниця, 7 квітня 2023, 17:55 - Олексій Павлиш

Кабмін переглянув розмір плати за акцизні марки для алкогольних напоїв та тютюнових виробів, підвищивши їх на 80%.

Відповідне рішення уряд ухвалив 7 квітня, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Постановою уряду встановлено таку плату за одиницю марки акцизного податку:

  • для алкогольних напоїв - близько 35 коп. (вартість марки збільшилась на 16 коп. до діючого розміру плати);
  • для тютюнових виробів, тютюновмісних виробів для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням і рідин, що використовуються в електронних сигаретах, - близько 16 коп. (або + 7 коп. до діючого розміру плати).

Вартість марки акцизного податку не змінювалась з 2014 року, додали в Мінфіні.

Підвищення плати пояснюється збільшенням витрат, пов’язаних з виробництвом, зберіганням та реалізацією марок.

Так, цьогоріч вартість захищеного паперу зросла у 2,1 раза порівняно з 2022 роком. 

Як додали в Мінфіні, також під час розрахунку собівартості виготовлення марок акцизного податку необхідно врахувати:

  • зростання у 2023 році вартості виготовлення Банкнотно-монетним двором Національного банку України інтагліо-форм на 56%;
  • збільшення цін на енергоносії та використання альтернативних джерел;
  • збільшення складності та вартості логістичних операцій, послуг з технічного обслуговування та ремонту обладнання іноземного виробництва тощо.

Економічна правда

Кабмін акциз алкоголь тютюн
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