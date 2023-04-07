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Місцеві бюджети в першому кварталі наростили податкові надходження на 20%

П'ятниця, 7 квітня 2023, 13:45 - Анастасія Жарикова

За перший квартал року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 103,8 мільярда гривень, що на 17,1 мільярда гривень або 19,7% більше, ніж в аналогічний період торік.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Основними доходами місцевих бюджетів у перші три місяці року були::

  • 68,2 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб;
  • 13,5 млрд грн – єдиний податок;
  • 7,9 млрд грн –  плата за землю;
  • 4,7 млрд грн – акцизний податок;
  • 3,7 млрд грн – податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки;
  • 1,9 млрд грн – податок на нерухоме майно;
  • 3,8 млрд грн – доходи від інших податків.

Вагомий приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів зафіксовали у Житомирській (+61%), Чернігівській (+58,4%), Закарпатській (+53,3%), Волинській (+48,2%), Черкаській (+46,1%), Львівській (+43,6%), Рівненській (+42,4%), Чернівецькій (+42%) областях.

Збільшення доходів у цих областях у Мінфіні пояснюють тим, що у ці регіони перемістилися здебільшого ВПО та бізнес із територій, де ведуться або велися бойові дії, або з територій, які були чи є тимчасово окупованими російськими військами.

Найменше доходів отримали місцеві бюджети тих областей, де проходять активні бойові дії або які були чи є тимчасово окупованими. Зокрема в Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській та Херсонській областях.

 
Мінфін

Економічна правда

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