Місцеві бюджети в першому кварталі наростили податкові надходження на 20%

За перший квартал року до загального фонду місцевих бюджетів надійшло 103,8 мільярда гривень, що на 17,1 мільярда гривень або 19,7% більше, ніж в аналогічний період торік.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Основними доходами місцевих бюджетів у перші три місяці року були::

68,2 млрд грн – податок на доходи фізичних осіб;

13,5 млрд грн – єдиний податок;

7,9 млрд грн – плата за землю;

4,7 млрд грн – акцизний податок;

3,7 млрд грн – податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки;

1,9 млрд грн – податок на нерухоме майно;

3,8 млрд грн – доходи від інших податків.

Вагомий приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів зафіксовали у Житомирській (+61%), Чернігівській (+58,4%), Закарпатській (+53,3%), Волинській (+48,2%), Черкаській (+46,1%), Львівській (+43,6%), Рівненській (+42,4%), Чернівецькій (+42%) областях.

Збільшення доходів у цих областях у Мінфіні пояснюють тим, що у ці регіони перемістилися здебільшого ВПО та бізнес із територій, де ведуться або велися бойові дії, або з територій, які були чи є тимчасово окупованими російськими військами.

Найменше доходів отримали місцеві бюджети тих областей, де проходять активні бойові дії або які були чи є тимчасово окупованими. Зокрема в Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській та Херсонській областях.

Мінфін

Економічна правда