На Черкаській ТЕЦ аварія: частина міста залишиться без опалення і гарячої води

На Черкаській ТЕЦ заявили, що унаслідок аварійної ситуації на прямому трубопроводі мережевої води, теплоелектроцентраль передчасно зупинила виробництво теплової енергії.

Про це повідомляє пресслужба ТЕЦ.

"Тож, відсьогодні послуга з централізованого опалення та гарячого водопостачання споживачам ВП "Черкаська ТЕЦ" ПРАТ "Черкаське хімволокно" надаватися не буде.

Нагадаємо, що підприємство після завершення опалювального сезону 2022-2023рр., починаючи з 09.04.2023 року, планувало припинити генерацію теплової та електричної енергії через необхідність проведення ремонтних робіт на основному виробничому обладнанні підприємства, які можливо здійснити лише за умови повного відключення енергоустаткування", - додали в компанії.

Зазначається, що наразі ремонтна бригада станції оперативно усуває наслідки аварійної ситуації на прямому трубопроводі мережевої води та розпочинає проведення ремонтної кампанії.

Як зазначив мер Черкас Анатолій Бондаренко, ТЕЦ позапланово зупиняється на ремонт, він закликав поставитися до ситуації з розумінням.

Раніше міськрада Черкас планувала зупинити ТЕЦ 9 квітня, після завершення опалювального сезону, ремонт мав тривати майже місяць.

Черкаська ТЕЦ подає гарячу воду і тепло у 800 будинків Черкас.

Економічна правда