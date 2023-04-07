Toyota планує випустити 10 нових моделей електромобілів до 2026 року

Японський автовиробник Toyota Motor Corp представить 10 нових моделей на акумуляторних батареях і планує продавати 1,5 мільйона електромобілів на рік до 2026 року, прагнучи до стрімкого зростання на ринку, де її вже давно обігнали конкуренти.

Про це пише Reuters.

Найбільший автовиробник у світі за обсягом продажів також створить новий спеціалізований підрозділ, який зосередиться на електромобілях наступного покоління, заявили топ-менеджери компанії на брифінгу в п'ятницю, розповідаючи про плани нової керівної команди.

Toyota, включаючи її люксовий бренд Lexus, наразі має лише три моделі електромобілів на ринку, і минулого року продала менше 25 тис таких електромобілів по всьому світу.

Інвестори та екологічні групи критикують Toyota за те, що вона не поспішає впроваджувати автомобілі на батереях, зазначаючи, що вона втратила позиції на користь Tesla Inc та інших компаній, які більш спритно задовольняють швидкозростаючий попит.

Японський автовиробник заперечив, що електромобілі - це лише один з варіантів для клієнтів, і що бензиново-електричні гібриди, такі як Prius, є більш реалістичним вибором для деяких ринків і водіїв.

"У найближчі кілька років ми розширимо наш модельний ряд у важливій категорії електромобілів", - заявив на брифінгу генеральний директор Кодзі Сато, але додав, що гібриди залишатимуться важливою опорою.

Очікується, що до 2030 року електромобілі становитимуть більше половини світового виробництва автомобілів.

Задоволення цього попиту буде критично важливим для Toyota, яка також заявила, що збільшить виробництво в Сполучених Штатах, де зростання електромобілів випереджає зростання ринку в цілому.

Toyota повідомила, що продажі в США впали майже на 9% протягом першого кварталу. На противагу цьому, General Motors продемонструвала зростання на 18%, чому сприяв більший попит на електромобілі з боку автопарків та комерційних клієнтів.

Економічна правда