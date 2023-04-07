Нафта завершила зростанням третій тиждень поспіль

Котирування нафти в четвер дещо виросли та завершили третій тиждень зростанням. У п’ятницю, 7 квітня, біржі США й більшості країн Європи закриті у зв'язку з великодніми святами.

Про це повідомляє Enkorr.

Червневі ф'ючерси на нафту Brent здорожчали на лондонській біржі ICE Futures на 0,13 дол (на 0,15%) – до 85,12 дол за барель.

Травневі ф'ючерси на WTI здорожчали на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) на 0,09 дол (на 0,1%) – до 80,7 дол за барель.

За підсумками чотирьох днів тижня Brent здорожчала на 6,6%, WTI – майже на 6,7% за рішенням низки країн ОПЕК+, включаючи Саудівську Аравію, про додаткове скорочення видобутку.

"Підтримку нафтового ринку на цьому тижні також надали дані про зниження запасів нафти в США минулого тижня на 3,74 млн барелів, бензину – на 4,12 млн барелів, дистилятів – на 3,63 млн барелів. Аналітики в середньому прогнозували помірніше скорочення резервів у всіх трьох категоріях", – додає видання.