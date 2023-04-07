Молдова позбувається російського газу: підписала контракт з Грецією

Молдова, залежна від поставок російського газу, підписала рамкову угоду з грецькою державною компанією DEPA Commercial про постачання блакитного палива.

Про це повідомило державне комунальне підприємство Energocom з Молдови, пише "Європейська правда" з посиланням на молдовський телеканал TV8.

Документ підписали в Афінах під час офіційного візиту до Греції міністра енергетики Віктора Парлікова та керівника державної компанії Energocom Віктора Бинзаря.

Грецію вважають стратегічною точкою з доступними джерелами енергії, де вже працює термінал скрапленого природного газу (СПГ), а другий термінал буде завершено до кінця року.

Бинзар повідомив, що трейдери в регіоні постачають газ із кількох географічних точок, включно зі Сходом, США та Африкою, за вигідними цінами.

Цей контракт передує будь-якому контракту купівлі-продажу і є обов'язковим для виконання між компаніями в Європейському Союзі.

"Співпраця між Молдовою та Грецією дасть змогу збільшити роль підземних родовищ газу в Україні для забезпечення Центральної Європи природним газом у холодний період поточного року. Досвід Energocom минулого сезону з використання інтерконектора Греція-Болгарія засвідчив можливість використання трансбалканського газопроводу в реверсивному режимі", - повідомив Парліков.

Молдова майже повністю залежала від російської газової компанії "Газпром" щодо імпорту газу. Поставки природного газу призводили до частих суперечок між Молдовою та Росією.

Нагадаємо, журналісти-розслідувачі нещодавно дізналися про російську стратегію впливу на Молдову, яка передбачала експлуатацію залежності країни від російського імпорту, зокрема газу, для досягнення політичних цілей.