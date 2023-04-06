Україна та Польща домовилися залучати польський бізнес до відбудови

Україна та Польща підписали меморандум, який допоможе залучати польський бізнес в проєкти відновлення України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

За словами віцепрем’єр-міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, Україна вже обговорює з польською стороною фінансування на відновлення кількох обʼєктів житлової та соціальної інфраструктури на Харківщині.

Меморандумом передбачено, що польська сторона надаватиме Україні інформацію про польський бізнес, зацікавлений в участі у відбудові.

Для цього залучать Польське агентство інвестицій та торгівлі, яке зможе комунікувати з польськими діловими колами щодо варіантів виходу на український ринок.

Зі свого боку, Україна регулярно надаватиме польським партнерам інформацію про існуючі проєкти та можливості інвестицій після запуску Електронної системи управління відбудовою.

Згідно меморандуму, міністерства співпрацюватимуть у частині обміну досвідом щодо реалізації проєктів відбудови та у сфері будівельного права, а також щодо використання міжнародних донорських майданчиків для нарощування інвестицій у відбудову.

Меморандум підписали віцепрем’єр-міністр з відновлення України Кубраков та міністр розвитку та технологій Польщі Вальдемар Буда.