Сінгапур майже потроїв імпорт російської нафти після заборони ЄС

Імпорт російської нафти в Сінгапур майже потроївся в першому кварталі 2023 року - після того, як ЄС заборонив імпорт нафтопродуктів з Росії.

Про це пише Reuters із посиланням на урядові дані.

За цей період азійський нафтовий хаб імпортував 741 тис тонн російської нафти, що становить близько 23% від загального обсягу імпорту нафтопродуктів Сінгапуру, свідчать підрахунки Reuters, зроблені на основі даних Enterprise Singapore.

Це більше, ніж 261 тис тонн, імпортованих у четвертому кварталі минулого року.

"ЄС заборонив імпорт російських нафтопродуктів з 5 лютого, а G7, ЄС і Австралія ввели обмеження на торгівлю російською нафтою з використанням західних кораблів і страхування в розмірі $45.

Обмеження, які змінили світові потоки торгівлі нафтою, спрямовані на обмеження доходів Москви, водночас дозволяючи російським поставкам залишатися на ринку і утримувати світові ціни на нафту на низькому рівні", - пише агентство.

Загальний експорт сінгапурської нафти, яка може використовуватися для змішування палива, а також є ключовим інгредієнтом таких продуктів, як пластмаси та фарби, зріс до 946 тис тонн у першому кварталі цього року, що на 26% більше, ніж у четвертому кварталі 2022 року.

Ключовими покупцями нафти з Сінгапуру є Південна Корея, Китай, Тайвань і Японія, свідчать урядові дані.

Сінгапур не є учасником заборони ЄС, але в лютому посадовець заявив, що компаніям в країні доведеться враховувати і управляти будь-яким потенційним впливом на свою ділову активність, транзакції і відносини з клієнтами при роботі з російською нафтою і нафтопродуктами.

З іншого боку, Росії вдалося знайти альтернативних покупців для своєї нафти: поставки до Бразилії, Тунісу та комерційних центрів на Близькому Сході зросли до рекордних рівнів у 2022 році, і трейдери та аналітики очікують, що ця тенденція продовжиться.

Нагадаємо:

Повідомлялось, що попит на нафтосховища в Сінгапурі стрімко зростає, що свідчить про те, що російську сировину змішують з іншими сортами, а потім реекспортують по всьому світу.

Економічна правда