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Ринок праці повертається до рівня січня 2022 року – ЦЕС

Четвер, 6 квітня 2023, 18:22 - Олексій Павлиш

Кількість ваканій на ринку за підсумками березня зросла до 91% від базового рівня початку 2022 року.

Про це йдеться у Трекері економіки України під час повномасштабної війни від Центру економічної стратегії (ЦЕС).

Зазначається, що кількість шукачів роботи у березні зменшилася до 109% від базовго рівня.

 
 

"Зважаючи на стабілізацію електропостачання та поступове відновлення загальної ділової активності, можна з певним оптимізмом дивитися на подальший розвиток ситуації на ринку праці", - заявили в ЦЕС.

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Економічна правда

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