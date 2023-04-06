Ринок праці повертається до рівня січня 2022 року – ЦЕС

Кількість ваканій на ринку за підсумками березня зросла до 91% від базового рівня початку 2022 року.

Про це йдеться у Трекері економіки України під час повномасштабної війни від Центру економічної стратегії (ЦЕС).

Зазначається, що кількість шукачів роботи у березні зменшилася до 109% від базовго рівня.

"Зважаючи на стабілізацію електропостачання та поступове відновлення загальної ділової активності, можна з певним оптимізмом дивитися на подальший розвиток ситуації на ринку праці", - заявили в ЦЕС.

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Економічна правда