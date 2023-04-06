ВАКС виправдав ексголову Рахункової палати у справі про заволодіння службовою квартирою

Вищий антикорупційний суд виправдав ексголову Рахункової палати (2012-2018 рр), головного контролера відомства та його племінника у справі про привласнення службової квартири за 1,4 мільйона гривень.

Про це повідомили пресслужби ВАКС та САП.

"Вказаних осіб виправдано у зв‘язку з відсутністю у їх діях складу кримінального правопорушення", - зазначили в ВАКС.

У САП заявили, що оскаржуватимуть це рішення суду. Прокурори готують апеляційну скаргу.

"У ході досудового розслідування прокурорами САП та детективами НАБУ зібрано достатньо доказів, які підтверджують, що указані особи шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою заволоділи державним майном, а саме квартирою вартістю майже 1,4 млн грн", - додали в прокуратурі.

Як пише Укрінформ, колишній голова Рахункової палати Роман Магута перебував під слідством у справі з 2016 року. Правоохоронці встановили, що фігурант допоміг відчужити службову квартиру на користь родича ексдиректорки департаменту з питань агропромислового комплексу, природних ресурсів та охорони навколишнього природного середовища Рахункової палати Марії Шулежко.

За даними слідства Шулежко звернулася до Магути з проханням приватизувати двокімнатну квартиру вартістю майже 1,4 млн грн, придбану Рахунковою палатою у грудні 2013 року, на що той погодився. У квартирі прописали племінника Шулежко. Останній квартиру приватизував і передарував.