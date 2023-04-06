Всі розділи
Укр / Рус

Власник українського Depositphotos скоротить 500 співробітників

Четвер, 6 квітня 2023, 15:38 - Анастасія Жарикова

Компанія VistaPrint, яка є власником українського Depositphotos, оголосила про скорочення 500 працівників. 

Про це повідомляє AIN.ua.

Такий крок пояснюють зменшенням витрат, скорочення торкнеться менше 10% штату.

" Ці дії були вжиті таким чином, що, на нашу думку, дозволить нам зосередитися на створенні продуктів, які подобаються людям, одночасно підвищуючи швидкість і якість нашої розробки", – прокоментували в компанії.

Скільки людей з української команди потраплять під скорочення в Vista не прокоментували.

"Ми не надаємо дані про звільнених членів команди в окремих регіонах. Ми продовжуємо працювати в Україні, і понад 400 членів нашої команди в Україні відіграють важливу роль у майбутньому успіху Vista", – додали в компанії.

Слухайте також подкаст: Криза в ІТ-сфері? Чому технологічні компанії скорочують співробітників і як це вплине на Україну?

компанії бізнес технології працевлаштування
Матеріали за темою
Meta планує цього року представити ШІ-інструмент для створення реклами 5 квітня 2023, 18:55
Квартальний прибуток Samsung досягне 14-річного мінімуму на тлі надлишку чипів 5 квітня 2023, 17:37
Cisco перед виходом із РФ утилізував свої запаси на понад 20 мільйонів доларів 5 квітня 2023, 16:58
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті