Власник українського Depositphotos скоротить 500 співробітників

Компанія VistaPrint, яка є власником українського Depositphotos, оголосила про скорочення 500 працівників.

Про це повідомляє AIN.ua.

Такий крок пояснюють зменшенням витрат, скорочення торкнеться менше 10% штату.

" Ці дії були вжиті таким чином, що, на нашу думку, дозволить нам зосередитися на створенні продуктів, які подобаються людям, одночасно підвищуючи швидкість і якість нашої розробки", – прокоментували в компанії.

Скільки людей з української команди потраплять під скорочення в Vista не прокоментували.

"Ми не надаємо дані про звільнених членів команди в окремих регіонах. Ми продовжуємо працювати в Україні, і понад 400 членів нашої команди в Україні відіграють важливу роль у майбутньому успіху Vista", – додали в компанії.

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