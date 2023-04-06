Власник українського Depositphotos скоротить 500 співробітників
Компанія VistaPrint, яка є власником українського Depositphotos, оголосила про скорочення 500 працівників.
Про це повідомляє AIN.ua.
Такий крок пояснюють зменшенням витрат, скорочення торкнеться менше 10% штату.
" Ці дії були вжиті таким чином, що, на нашу думку, дозволить нам зосередитися на створенні продуктів, які подобаються людям, одночасно підвищуючи швидкість і якість нашої розробки", – прокоментували в компанії.
Скільки людей з української команди потраплять під скорочення в Vista не прокоментували.
"Ми не надаємо дані про звільнених членів команди в окремих регіонах. Ми продовжуємо працювати в Україні, і понад 400 членів нашої команди в Україні відіграють важливу роль у майбутньому успіху Vista", – додали в компанії.
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