Курс валют на 6 квітня: гривня слабне проти долара та євро

У четвер, 6 квітня, готівкові долар та євро дещо подорожчали на "чорному ринку", в банках долар подешевшав, євро - дорожчає.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:30 курс долара на "чорному ринку" становив 37,31 - 37,46 грн, а у середу, 5 квітня, курс коливався між 36,98 - 37,28 грн. Курсовий спред підвищився, що означає, що купити долар стало дорожче.

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 40,46 - 40,66 грн, а днем раніше курс коливався на рівні 40,19 - 40,57 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 36,9 - 37,45 грн (курс на 5 квітня – 36,9 - 37,5 грн);

Євро – 40,0 - 40,85 грн (курс на 5 квітня – 40,05 - 40,75 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

Приватбанк – 36,8 - 37,3 грн;

Ощадбанк – 36,65 - 37,95 грн;

Укрексімбанк – 37,05 - 37,65 грн;

Райффайзен – 37,1 - 37,6 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.