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Курс валют на 6 квітня: гривня слабне проти долара та євро

Четвер, 6 квітня 2023, 13:48 - Анастасія Жарикова

У четвер, 6 квітня, готівкові долар та євро дещо подорожчали на "чорному ринку", в банках долар подешевшав, євро - дорожчає.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 13:30 курс долара на "чорному ринку" становив 37,31 - 37,46 грн, а у середу, 5 квітня, курс коливався між 36,98 - 37,28 грн. Курсовий спред підвищився, що означає, що купити долар стало дорожче. 

Щодо "чорного" курсу гривні до євро, на цей же час курс становив 40,46 - 40,66 грн, а днем раніше курс коливався на рівні 40,19 - 40,57 грн.  

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 36,9 - 37,45 грн (курс на 5 квітня – 36,9 - 37,5 грн);
  • Євро – 40,0 - 40,85 грн (курс на 5 квітня – 40,05 - 40,75 грн).

У розрізі банків готівкові курси такі:

  • Приватбанк – 36,8 - 37,3 грн;
  • Ощадбанк – 36,65 - 37,95 грн;
  • Укрексімбанк – 37,05 - 37,65 грн;
  • Райффайзен – 37,1 - 37,6 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 37,45 грн за долар, в Ощаді – 37,12 грн, в Універсал Банку (monobank) – 37,44 грн.

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