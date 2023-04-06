Росіяни почали скуповувати нерухомість у Таїланді та Індонезії

З початку 2023 року активність росіян на таїландському ринку нерухомості зросла більш ніж утричі, на ринку Індонезії - більш ніж удвічі. Багато хто розглядає нерухомість в Азії як інвестицію: з пожвавленням туризму і відкриттям кордонів Китаю попит на купівлю та оренду житла зросте.

Про це пише "Коммерсантъ" із посиланням на учасників ринку.

При цьому інтерес росіян до нерухомості в Туреччині істотно знизився, пише газета.

Так, за даними Tranio, інтерес росіян до нерухомості в Таїланді в першому кварталі 2023 року зріс на 57% у річному вимірі, до житла в Індонезії - на 39%. У Barnes International Moscow заявили про зростання попиту на Таїланд та Індонезію на 30% за рік. Зараз ці країни формують 20% загального обсягу попиту на зарубіжну нерухомість.

Згідно з оцінкою Prian.ru, у січні-березні попит на нерухомість у Таїланді зріс у 3,4 раза рік до року, в Індонезії - у 2,2 раза. Ці напрямки наразі формують 95% попиту на об'єкти в Південно-Східній Азії, заявив головний редактор порталу Філіп Березін.

Зростання інтересу до Таїланду та Індонезії він пояснив бажанням росіян вкласти кошти за кордоном за умови скорочення кількості доступних напрямків.

На ринок Азії переорієнтувалися ті, хто планував купувати нерухомість у Туреччині, заявила комерційний директор Tranio Олена Мілішенкова. "Ускладнення процедури отримання посвідки на проживання, зліт цін на курортах Анталії та побоювання, пов'язані із землетрусом, змусили інвесторів розширити поле пошуку", - пояснила вона.

Багато покупців розглядають нерухомість в Азії як інвестицію, зазначив головний редактор Prian.ru Березін. "З пожвавленням туризму і відкриттям кордонів Китаю попит і на купівлю, і на оренду зросте", - прогнозує експерт.

Згідно з підрахунками Prian.ru, орендний дохід у цих країнах може становити 7-9% річних, завдяки подорожчанню під час будівництва вдасться заробити до 40-50%.

Економічна правда