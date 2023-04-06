Українці з початку року отримали через Приватбанк $1,3 мільярда міжнародних переказів

За перший квартал року українці отримали міжнародні перекази через Приватбанк на суму 1,3 мільярда доларів.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"За перші три місяці 2023 року за допомогою сервісів ПриватБанку українці отримали з-за кордону 5.9 млн міжнародних грошових переказів", - йдеться в повідомленні.

За березень кількість здійснених через ПриватБанк міжнародних переказів зросла на 46% у порівнянні з минулим роком і на 30 % відносно січня та лютого 2023.

Загальна сума виплати міжнародних переказів в березні склала 520 млн дол, що майже дорівнює обсягам надходжень в довоєний період.

За кількістю міжнародних переказів в Україну за даними банку лідерами є:

Італія (40%);

Ізраїль (17%);

США (8%);

Німеччина (5%);

Польща (5%).

За сумами переказів до найбільших "країн-донорів" увійшли США (19%), Великобританія (16%), Ізраїль (12%), Німеччина (8%), Італія (8%) та Польща (3%).

Майже 97% клієнтів Приватбанку отримували перекази виключно на картки через Приват24 та інші дистанційні канали - банкомати, термінали самообслуговування та контактний центр.