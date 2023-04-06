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УЗ повідомила про затримку поїздів через обледеніння мережі

Четвер, 6 квітня 2023, 09:22 - Анастасія Жарикова

Укрзалізниця зранку 6 квітня повідомила про затримку на понад 30 звилин 8 поїздів через обледеніння контактної мережі на Львівщині.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"67 наших поїздів прямують за  розкладом в усі куточки країни, втім, через обледеніння контактної мережі на Львівській залізниці 8 поїздів наздоганяють спізнення в 30 хв та більше", - йдеться в повідомленні.

З запізненням курсують поїзди:

  • №715/716 Перемишль — Київ (+2 год 17 хв);
  • №113/114 Харків — Львів (+1 год 55 хв);
  • №55/56 Київ-Пас. — Івано-Франківськ (+45 хв);
  • №129/130 Ворохта — Кременчук (+39 хв);
  • №149/150 Чернівці — Полтава-Півд. (+39 хв);
  • №59/60 Київ-Пас. — Чоп (+34 хв);
  • №5/6 Запоріжжя — Ясіня (+32 хв);
  • №49/50 Київ-Пас. — Трускавець (+30 хв).

Пасажирів, які перебувають на борту таких потягів і мають пересадку, просять сповістити про це провідника, стюарда або зателефонувати на гарячу лінію 0800503111. У компанії додали, що намагатимуться знайти рішення в такій ситуації завчасно. 

Економічна правда

Укрзалізниця транспорт
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