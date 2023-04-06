УЗ повідомила про затримку поїздів через обледеніння мережі
Четвер, 6 квітня 2023, 09:22 -
Укрзалізниця зранку 6 квітня повідомила про затримку на понад 30 звилин 8 поїздів через обледеніння контактної мережі на Львівщині.
Про це повідомила пресслужба компанії.
"67 наших поїздів прямують за розкладом в усі куточки країни, втім, через обледеніння контактної мережі на Львівській залізниці 8 поїздів наздоганяють спізнення в 30 хв та більше", - йдеться в повідомленні.
З запізненням курсують поїзди:
- №715/716 Перемишль — Київ (+2 год 17 хв);
- №113/114 Харків — Львів (+1 год 55 хв);
- №55/56 Київ-Пас. — Івано-Франківськ (+45 хв);
- №129/130 Ворохта — Кременчук (+39 хв);
- №149/150 Чернівці — Полтава-Півд. (+39 хв);
- №59/60 Київ-Пас. — Чоп (+34 хв);
- №5/6 Запоріжжя — Ясіня (+32 хв);
- №49/50 Київ-Пас. — Трускавець (+30 хв).
Пасажирів, які перебувають на борту таких потягів і мають пересадку, просять сповістити про це провідника, стюарда або зателефонувати на гарячу лінію 0800503111. У компанії додали, що намагатимуться знайти рішення в такій ситуації завчасно.
Економічна правда