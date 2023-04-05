Meta планує цього року представити ШІ-інструмент для створення реклами

Материнська компанія Facebook - Meta - планує до кінця року представити генеративний штучний інтелект для створення реклами.

Про це заявив CTO Meta Ендрю Босворт в інтерв'ю Nikkei Asia.

"Ми інвестуємо в штучний інтелект вже більше десяти років і маємо один з провідних науково-дослідних інститутів у світі. У нас, безумовно, велика дослідницька організація, в якій працюють сотні людей", - сказав він.

У лютому компанія Meta оголосила, що створить нову організацію для розробки генеративного ШІ, але це вперше, коли вона вказала терміни комерціалізації.

Технологія, яка може миттєво створювати речення і графіку, вже була комерціалізована американською компанією OpenAI, яка створила ChatGPT, але Босворт наполягає на тому, що Meta залишається "на передньому краї технології".

"Ми дуже впевнені, що ... ми знаходимося на самому передньому краї. Чимало методів, які використовуються при розробці великих мовних моделей, були вперше застосовані [нашими командами].

"Я очікую, що ми почнемо бачити деякі з них [комерціалізацію технології] вже цього року. Кілька місяців тому ми створили нову команду, команду генеративного ШІ, і вони дуже зайняті. Це, мабуть, та сфера, в якій я проводжу найбільше часу, а також Марк Цукерберг і [головний продуктовий директор] Кріс Кокс", - додав Босворт.

Він вважає, що штучний інтелект Meta може підвищити ефективність реклами, частково підказуючи рекламодавцю, які інструменти використовувати при її створенні.

За його словами, замість того, щоб використовувати одне зображення в рекламній кампанії, компанія може "попросити штучний інтелект: "Зроби для моєї компанії зображення, які працюватимуть для різних аудиторій". І це може заощадити багато часу та грошей".

Реклама є монолітом доходів для Meta, яка сподівається з часом застосувати технологію до всіх своїх продуктів і послуг, включаючи Facebook та Instagram.

Економічна правда