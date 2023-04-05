Глава МАГАТЕ обговорив безпеку ЗАЕС з російськими посадовцями в Калініграді 

Глава Глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі у Калінінграді зустрівся з російськими посадовцями для переговорів щодо забезпечення безпеки тимчасово окупованої ЗАЕС.

Про це Гроссі повідомив у своєму Twitter.

"Сьогодні в Калінінграді я зустрівся з високопосадовцями кількох російських відомств. Я продовжую свої зусилля щодо захисту Запорізької атомної електростанції", - написав Гроссі.

Глава МАГАТЕ додав, що його нещодавній візит на ЗАЕС підтвердив нагальну потребу досягнення цієї життєво важливої мети, яка в спільних інтересах.

Також Гроссі має намір відвідати Москву для обговорення ситуації на ЗАЕС.

Нагадуємо:

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі 29 березня провів ротацію спостерігачів на Запорізькій атомній електростанції.

МАГАТЕ безуспішно намагається домовитися про демілітаризацію та зону безпеки навколо ЗАЕС, яку окупували й використовують як майданчик для обстрілів російські війська.