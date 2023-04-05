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Мінцифри додало нову військову облігацію в "Дії"

Середа, 5 квітня 2023, 18:15 - Олексій Павлиш
 
фото: telegram Федорова

У "Дії" з'явилась нова військова облігація - відтепер українці можуть інвестувати у деокупацію Ялти.

Про це повідомив у Telegram віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Запустили військову облігацію Ялта в Дії. Щоб ви стали інвесторами деокупації міста. Кожна гривня з облігації допомагає підтримати економіку країни.

Купуючи облігації в Дії, ви не сплачуєте додаткову комісію продавцю або податок з отриманого доходу. Натомість отримаєте гарантований прибуток. Наприклад, більшість власників облігації Енергодар вже отримали суму вкладу та відсоток. Реінвестуйте ці гроші в деокупацію інших міст", - написав міністр.

Як уточнили в Мінцифри, військову облігацію Ялта можна придбати без комісії та інших додаткових платежів, передбачений гарантований прибуток з виплатою 26.06.2024 року.

Крім Ялти, у застосунку є ще 6 облігацій з різними відсотковими ставками та датами виплат.

Нагадаємо:

Українці придбали в "Дії" вже пів мільйона військових облігацій - це 500 мільйонів гривень на підтримку економіки країни та Сил оборони.

Економічна правда

Мінцифри облігації Дія
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