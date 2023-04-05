Російський держбанк ВТБ у 2022 році зазнав рекордних збитків на тлі санкцій

"ВТБ банк", який є другим за активами в Росії, торік зафіксував рекордні збитки за всю історію.

Про це повідомляє російське видання РБК.

За російськими стандартами збиток банку становив 756,8 млрд руб проти прибутку в 242,6 млрд у 2021 році. За міжнародними стандартами збиток в 2022 році становив 612,6 млрд руб.

У банку пояснили, що втрати при міжнародній оцінці виявилися меншими, оскільки враховували разовий дохід в 165 млрд руб від приєднання "Відкриття" у грудні минулого року. Якби не цей фактор, "органічний збиток" групи склав би близько 777 млрд руб.

Чисті відсоткові доходи ВТБ за міжнародними стандартами за кризовий рік впали майже вдвічі ( на 50,3%), до 321 млрд руб.

Чисті комісійні доходи скоротилися на 7,4% і становили 146,8 млрд руб. Ці доходні статті ледь перекрили лише чисті операційні втрати групи на рівні 466,7 млрд руб.

ВТБ потрапив під санкції США у день початку російського вторгнення в Україну, 24 лютого.

Як зазначив заступник голови банку П'янов, держбанк опинився серед перших, хто зіткнувся з обмеженнями, а на той момент у Росії не діяли ліміти центробанку на зняття готівкової валюти з банківських вкладів та рахунків. Тоді ж фіксувалося швидке ослаблення рубля до долара та євро.

Крім того, ВТБ не зміг укласти валютний своп з Банком Росії, оскільки той на кілька днів пізніше теж зіткнувся із заморожуванням золотовалютних резервів через санкції. На виконання вимог вкладників банк купував валюту в експортерів за середнім курсом вище 100 руб за долар.

З кінця лютого до кінця березня ВТБ втратив 40% клієнтських коштів у доларах США, або майже 19 млрд дол, та близько 68% пасивів у євро (7 млрд євро).

Економічна правда